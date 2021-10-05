Cardi B'nin yeşil tulumuna "Sanki animasyon film karakteri" yorumları yapıldı
Hem sahnede hem de günlük hayatında bir türlü vazgeçemediği ilginç giyim tarzından yine ödün vermedi. 28 yaşındaki şarkıcı ardı ardına katıldığı etkinliklerde önce yeşil sonra da mor renkte birbirine benzer kıyafetler giydi.
05 Ekim 2021 15:47
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Cardi B'nin yeşil tulumuna "Sanki animasyon film karakteri" yorumları yapıldı
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Cardi B. Paris Moda Haftası'nın konukları arasındaydı.
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Gösteri dünyasının en çılgın ve kendine özgü giyim tarzına sahip ünlülerinden biri olarak tanınan Cardi B'nin giydiği yeşil tulumu sosyal medyada gündem oldu Tulumlu Cardi B animasyon filmlerinden birinin kahramanına benzetti.
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28 yaşındaki şarkıcı ardı ardına katıldığı etkinliklerde önce yeşil sonra da mor renkte birbirine benzer kıyafetler giydi. Cardi B çok konuşulan yeşil kıyafetini yine aynı renkte, bebek başlığını andıran bir başlıkla tamamladı. Cardi B Teletubbies'in kahramanlarına benzetildi. Sosyal medya kullanıcıları da Cardi B'nin kıyafetiyle ilgili yorumlar yaptı.
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Hem sahnede Bir kullanıcı Cardi B'nin kıyafetiyle ilgili olarak "O her zaman çok sevimli ama bu görünümü Teletubbies'ye benziyor" diye yazdı. Bir başkası da yine aynı animasyon filmin her bölümünün başında görünen ve "güneş bebek" olarak anılan bebeğe benzetti.hem de günlük hayatında bir türlü vazgeçemediği ilginç giyim tarzından yine ödün vermedi. 28 yaşındaki şarkıcı ardı ardına katıldığı etkinliklerde önce yeşil sonra da mor renkte birbirine benzer kıyafetler giydi.
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Hürriyet'te yer alan ahbere göre, bu iki kıyafetten bir tanesi de sosyal medyada kelimenin tam anlamıyla büyük ilgi gördü. Cardi B çok konuşulan yeşil kıyafetini yine aynı renkte, bebek başlığını andıran bir başlıkla tamamladı.