"Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok" diyen Derya Tuna'dan yeni açıklama
23 Mayıs 2022 11:26
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Derya Tuna, yaptığı "Çapkınlıkta bence erkeklerin suçu yok" açıklamasının tepki çekmesi üzerine yeni bir açıklama yaptı.
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Yanlış anlaşıldığını söyleyen Tuna, genelleme yapmadığını ve kendisi ile çevresinden yola çıkarak bu yorumu yaptığını dile getirdi.
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Geçen günlerde bir AVM'de düzenlenen sohbet etkinliğinde, Seda Akgül’ün sorularını yanıtlayan Derya Tuna, "Çapkınlıkta bence erkeklerin suçu yok. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" diye konuşmuştu. Tuna'nın sözleri tepki çekmişti.
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Bu açıklaması hatırlatılan oyuncu, kendisini "Yanlış anlaşıldığım için üzüldüm. Ben genelleme yapmak istemedim. Kendi hayatımdan ve çevremden gördüklerimden yola çıkarak öyle bir şey söyledim. Yoksa sadakatsizliğin kadını, erkeği yok. Karakter meselesi" diyerek savundu.