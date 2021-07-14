74. Cannes Film Festivali'nden 'renkli görüntüler'
Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl iptal edilen Cannes Film Festivali, 6 Temmuz’da başladı. Pandemi nedeniyle sıkı tedbirlerin alındığı festival, birbirinden renkli görüntülerle devam ediyor. Wes Anderson, Tilda Swinton ve Adrien Brody gibi isimlerin yanı sıra Türkiye'de şöhrete kavuşan Wilma Elles de dün kırmızı halıdaydı.
14 Temmuz 2021 15:46
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Cannes Film Festivali’nden renkli görüntüler
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6 Temmuz Salı günü başlayan festivalde kırmızı halı görüntüleri, heyecanla beklenen filmlerin prömiyerleri, basın toplantılarında yapılan çarpıcı açıklamalarla film endüstrisinin odağında.
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Jüri, ilk defa uzun zaman sonra çoğunlukla kadınlardan oluşurken jüri başkanı olarak Spike Lee yer aldı.
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Festivalde sadece oyuncular dikkat çekmedi. Katılan misafirlerden esrarengiz bir kadın verdiği pozla âdeta oyunculardan rol çaldı.
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Festival misafirleri farklı tasarımlarla kırmızı halıdan geçmeye devam ederken kameraların da ilgisini çekiyor.
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Festivale sinema endüstrisinin yanında moda dünyasından pek çok ünlü isim de katıldı. Bella Hadid’in derin dekoltesini altın kolye, tasarımı ile sadece festivalin değil tüm dünyanın odağı oldu.
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Cannes’da yeni filmi Flag Day’in prömiyerini yapan yönetmen ve oyuncu Sean Penn, eski başkanın corona virüsü pandemisini ele alış biçimini eleştirerek Trump’ı “makineli tüfekle en savunmasız toplulukları vuran birine” benzetti.
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Festivalde bu yıl dikkat çeken bir akıma da şahit olundu. Beyazperdenin birbirinden güzel ve başarılı oyuncusu film endüstrisinin dayattığı güzellik kavramına kırmızı halıda meydan okudular. Helen Mirren ve Andie MacDowell, saçlarını boyatmayıp beyazlarıyla kırmızı halıda boy gösterdiler.
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Wes Anderson’ın uzun zamandır beklenen The French Dispatch filmi de festivalde görücüye çıktı..
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Adrien Brody ve Tilda Swinton kırmızı halıda selfie çekerken kameralara yansıdı.
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Festivale katılan İranlı model Mahlagha Jaberi de kırmızı halıdan geçenlerden…
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1999’da henüz 16 yaşındayken Victoria’s Secret’ın katalogunda yer alan İsabeli Fontana; Versace, Ralph Lauren and Valentino ile sözleşme imzalayarak moda dünyasının başarılı modellerinden biri oldu. Fontana da kırmızı halıda boy gösteren modeller arasındaydı.
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Adını Türkiye’deki yapımlarla da duyuran Wilma Elles, kırmızı halıdan geçti.
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Kendisi gibi oyuncu olan Jake Gylenhaal’ın ablası olan Maggie Gyllenhaal, festival jürisinde yer alırken kırmızı halıdan da Chanel imzalı tasarımıyla geçti.
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Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein ile evli olan Georgina Chapman, Weinstein’dan ayrıldıktan sonra Adrien Brody ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift festivale birlikte katıldı.