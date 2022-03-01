Caner Cindoruk, Sadakatsiz'in final tarihini açıkladı
01 Mart 2022 10:01
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Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen’in başrolünü paylaştığı Sadakatsiz'in final tarihini açıkladı.
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İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz, 2020 yılında yayınlanan ilk bölümünün ardından büyük bir başarı elde etmişti.
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Başarılı bir doktor olan Asya'nın harika bir eş ve örnek baba olduğunu zannettiği eşi Volkan'ın ihanetini ve Asya'nın 6. bölümdeki son kozu heyecanla izlenmişti.
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İlk dönemlerinde reytinglerde üst sıralardaydı. Fakat hikayenin uzaması ve senaryonun da tıkanması izleyicinin heyecanını köreltti.
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Dizi, reytinglerde çok fazla düşüş yaşamadı fakat senaryonun sonuna gelindiği için final çanları çalmaya başlamıştı.
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Bu nedenle de bazı karakterler diziye veda etmişti.Yeni sezonla birlikte senaristler hikayeyi hareketlendirmek için ellerinden geleni yapsa da istedikleri olmadı.
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Dizinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk, Med Yapım’ın sahibi yapımcı Fatih Aksoy’un annesinin cenaze töreninde diziyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.
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Cindoruk, bir magazin YouTube kanalına yaptığı açıklamada “Son düzlüğe girdik. Bu sezon bitireceğiz. Son 10 bölümümüz kaldı.” dedi.
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Böylece Sadakatsiz'in 60.bölümde final yapacağı belli oldu.
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