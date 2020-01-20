'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları
Fotoğrafçı Tristan Zhou, 2019 yılının başında 'Canavar Binalar' projesi için Asya'da binaların fotoğraflarını çekmeye başladı. Zhou, sonsuzluk hissini vermek için genelde geniş açılı lensler kullandığını söyledi. İŞte Zhou'nun fotoğrafları
20 Ocak 2020 13:02
114
Fotoğrafçı Tristan Zhou, 2019 yılının başında 'Canavar Binalar' projesi için Asya'da binaların fotoğraflarını çekmeye başladı. Zhou, sonsuzluk hissini vermek için genelde geniş açılı lensler kullandığını söyledi. İŞte Zhou'nun fotoğrafları
214
'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları
314
'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları
414
'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları
514
'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları
614
'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları
714
'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları
814
'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları
914
'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları
1014
'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları
1114
'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları
1214
'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları
1314
'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları
1414
'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları