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'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları

Fotoğrafçı Tristan Zhou, 2019 yılının başında 'Canavar Binalar' projesi için Asya'da binaların fotoğraflarını çekmeye başladı. Zhou, sonsuzluk hissini vermek için genelde geniş açılı lensler kullandığını söyledi. İŞte Zhou'nun fotoğrafları

20 Ocak 2020 13:02

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Fotoğrafçı Tristan Zhou, 2019 yılının başında 'Canavar Binalar' projesi için Asya'da binaların fotoğraflarını çekmeye başladı. Zhou, sonsuzluk hissini vermek için genelde geniş açılı lensler kullandığını söyledi. İŞte Zhou'nun fotoğrafları

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'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları

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'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları

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'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları

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'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları

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'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları

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'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları

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'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları

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'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları

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'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları

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'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları

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'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları

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'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları

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'Canavar Binalar': Asya'dan distopik şehir manzaraları fotoğrafları

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