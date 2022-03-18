Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde tarihin tozlu sayfalarından kareler
18 Mart 2022 10:54
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Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde tarihin tozlu sayfalarından kareler
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü bugün törenlerle kutlanacak. Tarihin seyrini değiştiren savaş olarak bilinen Çanakkale Zaferi'nin 107. dolayısıyla "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" ile "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" programı düzenlendi.
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Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek törenlerin ilki sabah Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 16 Şubat 1994'te Çanakkale'ye verilen ve Çanakkale Valiliği'nde özel mahfazası içinde korunan, üzerinde "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalya Türk bayrağına toka edilip göndere çekildi. Çanakkale önlerinde bulunan "TCG Kınalıada" korvetinden 21 pare top atışı yapıldıktan sonra Şehitler Abidesi'ndeki törene geçilecek. Bu tören kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve protokol üyeleri, abidedeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak. Saygı duruşu ve saygı atışını müteakip İstiklal Marşı okunacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılara hitap edecek. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edilip sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehitlik defterini imzalamasından sonra ise Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi gezilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş gemileri boğaz geçişi yapacağı törenin sonunda Türk Yıldızları Akrobasi Timi de gösteri uçuşu yapıp katılımcıları selamlayacak.
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İşte tarihin tozlu sayfalarındaki 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne ilişkin kareler…