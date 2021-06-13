Çanakkale Boğazı’nda deniz salyası yoğunluğu

Çanakkale Boğazı’nda 3, 5 aydır görülen müsilaj, havaların ısınması ve deniz sezonunun açılmasına rağmen artış gösteriyor. Halk arasındaki adıyla deniz salyası, Çanakkale Boğazı ile kıyılarında görülmeye devam ediyor.
13 Haziran 2021 16:06
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Müsilaj, Çanakkale Boğazı'nda mart ayında görülmeye başladı.
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Aradan geçen 3,5 aylık sürede, bazı günler kuvvetli rüzgarlarla birlikte azaldığı gözlenen müsilaj, son 1 haftadır yeniden yoğun şekilde görülüyor.
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Rüzgarın kesilmesinin ardından denizin üzeri, müsilaj nedeniyle bugün bembeyaz köpük halini aldı.
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Boğazın geniş bölümünde görülen müsilaj, Çanakkale'nin en güzel mekanı kordon başta olmak üzere Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı'nın içiyle, feribot iskelesini de kapladı.
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Dron ile çekilen görüntüler, müsilajın yoğunluğunu gözler önüne serdi.
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Müsilajın, akıntının yoğun olduğu Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi yönüne doğru akmaya devam ettiği görüldü.