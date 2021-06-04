Camdaki Kız'ın sezon finali tarihi belli oldu

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Tamer Levent'in başrolleri paylaştığı Camdaki Kız dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.
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Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında buluşan Camdaki Kız dizisinin sezon final tarihi belli oldu. Güçlü hikâyesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken dizi, 10 Haziran Perşembe akşamı 9. bölümüyle sezon finali yapacak.
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Son bölümde neler oldu?
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Camdaki Kız son bölümde, Nalan'ın ölümden dönmesi herkesi sevindirdi. Rafet Bey ve ailesinden yalan söyledikleri için özür dileyen Adil İpekoğlu, kızının bu hale nasıl geldiği merak etti. Nalan’ı bunları annesinin yapıp yampadığı konusunda sıkıştıran Adil Bey, istediği cevabı alamasa da Feride’yi yaptıklarına bir son vermesi konusunda uyardı.Nalan'ın evde zorluklar yaşadığını fark eden Muzo, babasından düğün hazırlıklarını hızlandırmasını istedi. Koroğlu ailesi, Nalan ve Sedat'ın bir an önce dünyaevine girmesi için hazırlıklara başladı. Düğün organizasyonunda bir araya gelen aileleri bir sürpriz bekliyordu. Sedat'ı Nalan'dan kıskanan Cana, otelde düzenlenen toplantıya zorla da olsa dahil oldu. Cana hazırlıklar sırasında sevgilisiyle Nalan’ı dans ederken görünce hamlesini yaptı. O sırada Feride’yi tuvalete giderken yakalayan Cana, “Hislerinizde haklıydınız Feride Hanım, biz Sedat’la 7 senedir beraberiz” dedi. Bu sözler ve 'Feride şimdi ne yapacak?' sorusu sosyal medyada gündem oldu.