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Çağatay Ulusoy’un yeni dizisi belli oldu

Çağatay Ulusoy'un BluTV'nin Yeşilçam dizisinde yer alacağı duyuruldu

07 Aralık 2020 11:12

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BluTV sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni projesini duyurarak, "Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi… Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de" notunu düştü.

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BluTv: ''Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi…''

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Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam, 2021’de BluTV’de.

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BluTV kurucusu ve genel müdürü Aydın Doğan Yalçındağ ise diziden “bugüne kadar yaptığımız en büyük prodüksiyon” olarak söz etti. Ayrıca projeye önemli isimlerin dâhil olduğunu belirtti. Bu isimlerin de önümüzdeki günlerde BluTV tarafından paylaşılması bekleniyor.

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