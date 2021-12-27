Buz tutan gölde tehlikeye rağmen yürüyüp bisiklet sürdüler
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kıyı kesimleri buz tutarak donan Beyşehir Gölü üzerinde yürümek için sahile akın eden aileleri polis ekipleri göl üzerinden çıkardı.
27 Aralık 2021 10:37
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Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nün kıyıları ilçede günlerdir hüküm süren ağır kış koşulları nedeniyle buz tutarak dondu. Buz tutan göl kıyılarını yakından görebilmek için sahile akın eden aileler çocuklarıyla birlikte tehlikeye aldırış etmeden buz tabakasının üzerine çıkarak yürüdü.
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Çocuklar ve gençlerin buz üzerinde tehlikeye aldırmadan kaydığı gözlenirken, küçük yaştaki bir çocuğun da bisikletiyle göl üzerinde dakikalarca pedal çevirmesi görenlerin yüreğini ağızlara getirdi.
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Bazı gençlerin de buzların kırılabileceği riskini göze alarak buz üzerinde açıklara doğru yürümesi şaşırttı.
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Beyşehir Gölü’ne çok sayıda insanın çıktığı ve buz üzerinde yürüdüğü ihbarı yapılması üzerine harekete geçerek sahile gelen polis ekipleri, yaptıkları uyarı anonsları ile buz kütlesi üzerinde yürüyenleri göl üzerinden çıkardı.
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Göl kenarına gezmeye geldiğini belirten ilçe sakinlerinden Fahrettin Saka, vatandaşların havanın da güzel olmasını fırsat bilerek göl kıyısına akın ettiğini belirtirken, “Ancak, Allah korusun gölün içerisine girmemek lazım, buzda göçme olabilir, yumuşama var havada. İnşallah bir şey olmaz. Göle inenler yanlış yapıyor” ifadelerini kullandı.