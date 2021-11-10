Buse Varol, Kanal D'nin popüler dizisinin kadrosuna dahil oluyor
10 Kasım 2021 13:43
14
Alişan ile evlendikten sonra setlere ara veren Buse Varol, oyunculuğa geri dönüyor.
24
"Bir diziyle anlaştım" diyen Varol'un Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterinin eşini canlandıracağı ileri sürüldü.
34
Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı Camdaki Kız, yeni sezonuyla ekran macerasına devam ediyor. Yeni sezonda diziye dahil olarak Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan'ın eşini kimin oynayacağı merak konusu oldu.
44
Ekranlara döneceğini duyuran Buse Varol'un Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisine dahil olduğu ileri sürüldü. Oyuncunun dizide Hayri'nin eşi Türkan'a hayat vereceği konuşuluyor.