T24 LogoT24 Logo

Bursa en renkli gününü yaşadı

03 Ekim 2016 02:10

120

ABD'den dünyaya yayılan "Renkli Koşu" (Color Sky 5K) etkinliği, Bursa'da yapıldı.

220

Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik boyunca, ortaya çok renkli görüntüler çıktı

320

Soğanlı Botanik Park'ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, önceden dağıtılan koşucu numaraları ve renkli tozlarla koşuya başladı

420

Koşucuların üzerine, 5 kilometrelik parkurun belli noktalarındaki "renk istasyonları"nda, sarı, pembe, mor ve yeşil tozlar atıldı

520

Koşucular, parkurun bitiş noktasına kıyafet ve yüzleri farklı renklere bürünmüş halde geldi

620

Koşuya katılanlar daha sonra müzik eşliğinde dans etti

720

Color Sky 5K Renkli Koşu Festivali, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) işbirliğiyle düzenleniyor ve her Renkli Koşu Festivalinde ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı yapılıyor.

820

İşte 'Renkli Koşu'dan rengarenk görüntüler:

920

1020

1120

1220

1320

1420

1520

1620

1720

1820

1920

2020

ETİKETLER

Bursarenkli koşufestivalColor Sky 5K etkinliğirenkli görüntüler
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24