Bursa en renkli gününü yaşadı
03 Ekim 2016 02:10
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ABD'den dünyaya yayılan "Renkli Koşu" (Color Sky 5K) etkinliği, Bursa'da yapıldı.
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Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik boyunca, ortaya çok renkli görüntüler çıktı
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Soğanlı Botanik Park'ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, önceden dağıtılan koşucu numaraları ve renkli tozlarla koşuya başladı
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Koşucuların üzerine, 5 kilometrelik parkurun belli noktalarındaki "renk istasyonları"nda, sarı, pembe, mor ve yeşil tozlar atıldı
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Koşucular, parkurun bitiş noktasına kıyafet ve yüzleri farklı renklere bürünmüş halde geldi
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Koşuya katılanlar daha sonra müzik eşliğinde dans etti
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Color Sky 5K Renkli Koşu Festivali, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) işbirliğiyle düzenleniyor ve her Renkli Koşu Festivalinde ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı yapılıyor.
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İşte 'Renkli Koşu'dan rengarenk görüntüler:
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