Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl ikinci kez boşandı; "Zaten evli gibi değildik"
11 Mayıs 2022 15:03
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İkinci kere evlenen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, bir kez daha boşandı.
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Oyuncu Burcu Kıratlı ile şarkıcı Sinan Akçıl , 2019'da boşanmalarının ardından geçtiğimiz yıl şubat ayında tekrar nikah masasına oturmuştu. Fakat ikili arasında sorun olduğu ve tekrar ayrılacakları konuşuluyordu.
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Ünlü çift bugün tek celsede boşandı. Adliye çıkışı görüntülenen Akçıl, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Akçıl, "Zaten 5 aydır ayrıydık. Herkes için hayırlısı olsun. Yine bu kapıdan çıkmıştık. Olabilir böyle şeyler, ayrılık her zaman gerçekleşebilir. Çok söylenecek bir şey yok. Zaten 5 aydır ayrıydık. Evli gibi değildik" dedi.
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Akçıl, "Bu süreçte kurtarmak için bir şey yapmadık. Mal paylaşımı konusunda gizlilik kararı var ama gereken her şey yapılacak. Kırgınlığım yok Burcu çok değerli bir insan. Çok güzel bir hikayeydi ama her hikayenin sonu olabiliyor. Bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl tek celsede boşandı; "Zaten evli gibi değildik"