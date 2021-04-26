Burak Yılmaz, Fransa'da manşetlerde!

Lille'i Lyon karşısında tarihi bir zafere götüren Burak Yılmaz, Fransa'da günün adamı oldu.
26 Nisan 2021 10:28
16
35 yaşındaki futbolcu, Lyon deplasmanında 2-0 geriye düştükleri maçta Lille'i tek başına sırtladı ve 3-2'lik galibiyette 2 gol 1 asistle başrol oynadı. Bu müthiş geri dönüşle birlikte Ligue 1'de bitime dört hafta kala liderlik koltuğunu koruyan Lille'de herkes Burak Yılmaz'a duacı! Fransa basını da, milli yıldızımızın ortaya koyduğu muhteşem performansa övgüler yağdırdı.
26
Ülkenin ve dünyanın en önemli spor gazetelerinden L'Equipe manşetinde Burak Yılmaz'ın gol sevincine yer verirken "Türk forveti Burak Yılmaz'ın iki gol ve bir asisti sayesinde, Lille, Fransa şampiyonu unvanına doğru bir adım daha attı" ifadelerini kullandı.
36
Gazete Burak'ı maçın oyuncusu seçerken, Ligue 1'de haftanın en iyi 11'ine de aldı.
46
Uluslararası yayın yapan Fransız medya kuruluşlarından France 24, Lille'in Burak'ın performansıyla liderliğini koruduğunu dile getirirken "Konuk ekip 2-0 mağlup duruma düştü ama Burak Yılmaz olasılık dışı bir karşı atak ile takımını bitime dört hafta kala PSG'nin bir puan önüne taşıdı" dedi.
56
France Football da Burak Yılmaz'a övgüler yağdıran Fransız medya kuruluşları arasında yerini aldı. Ballon d'Or ödülünü de organize eden ünlü yayıncı, maçın adamı seçtiği Burak için şu ifadeleri kullandı:
66
"Burak Yılmaz... Çılgın adam! Türk için ne sezon oluyor! Ne oyuncu ama! Hırs ve enerji ile patlayan Burak Yılmaz maçı iki gol ve bir asistle tamamladı. Lille'i bu zor virajda tek başına taşıdı. İlk yarının sonlarındaki frikik golü herkesi uyandırdı. Lider, skorer, pasör ve bir ağabey. "Kral" Yılmaz, Fransa şampiyonu olmak istiyor. Herkesten daha çok...