Bülent Kılıç'ın "İstanbul'da kapanma" fotoğrafı, sosyal medyanın gündeminde; "128 milyar doları eritip, 3-5 dolara bel bağlayanlar utansın"
AFP foto-muhabiri Bülent Kılıç, tam kapanma sürecinde kısıtlamalardan muaf tutulan turistlerle, çalışmaya devam eden hizmet sektörü işçisini aynı karede fotoğrafladı.
11 Mayıs 2021 10:59
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Turizm sezonu yaklaşırken, tam kapanmanın Türkiye genelindeki vaka sayılarını düşürmesi hedefleniyor. Böylece Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının artacağı ve sektörün geçen yılın kayıplarını kısmen de olsa telafi edeceği ümit ediliyor. Tam kapanmaya rağmen İstanbul’u ziyaret eden turistler, sokağa çıkma yasaklarından muaf tutuluyor. Bunun yanında konaklama tesislerinde çalışan personel de tam kapanma döneminde çalışmaya devam ediyor.
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AFP foto-muhabiri Bülent Kılıç'ın çektiği "İstanbul'da kapanma", sosyal medyanın gündemine oturdu.