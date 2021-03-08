Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler satmadı!
Sinop’ta tarlasında gezerken gökten yanı başına servet düşen adam, göktaşları için teklif edilen 150 bin doları kabul etmedi.
08 Mart 2021 10:25
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Yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen olayda tarlasında gezen 64 yaşındaki Durmuş Yalçın’ın yanına göktaşı düştü. Yerdeki taşı almaya kalkan yaşlı adamın eli yandı.
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Durumdan şüphelenen adam, ertesi gün aynı yere tekrar gittiğinde 10 parça taş buldu. Çok değerli olduğunu öğrendiği taşları 1 milyon TL fiyatla satışa çıkardı.
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Medyada çıkan haberlerin büyük yankı uyandırması üzerine Yalçın bulduğu taşları muhtemel bir hırsızlık olayına karşı banka kasasında koruma altına aldı.
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Taşları analiz ettirmek için tanıdıklarına 3 parça örnek gönderen yaşlı adam, XRF analiz cihazıyla bunlarda altın, gümüş, kobalt, demir, bakır, manganez, titanyum, paladyum, rodyum, rutenyum, kadmiyum, çinko gibi 10’dan fazla elementin çeşitli miktarlarda bulunduğunu öğrendi.
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Gözünde daha değerli hale gelen taşlardan daha fazla bulabilmek için tarlayı baştan başa dolaştı. Farklı çeşit ve renklerde taşlar bularak daha önce 10 parça olan taş sayısını 30’un üzerine çıkardı. Kilogram ve çeşidin artmasıyla fiyat da 3’e katlandı.
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Durmuş Yalçın’a göktaşları için teklifler de gelmeye başladı. Taşlar için 3 milyon TL isteyen Yalçın, 150 bin dolar ve 500 bin TL gibi teklifleri geri çevirdi.
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Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler satmadı!
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Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler satmadı!