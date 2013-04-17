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Bu yiyecekler mutlu ediyor

17 Nisan 2013 14:35

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Bazı yiyeceklerin açlığı gidermekle beraber mutluluğa da etkisi olduğu açıklandı. Bild gazetesindeki listeye göre işte D vitamini içeren ve mutluluk veren bazı yiyecekler:

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İçeriğindeki karbonhidrat beyinde mutluluk hissini tetikleyen seratonin hormonunu etkiliyor

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Triptofan aminoasidiyle mutluluk hisse verir

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Yüksek ölçüde triptofan ve daha az protein içerikli iğde denge için önemli

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İçeriğindeki vitamin ve mineral enzimleriyle sinirleri güçlendirir

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Potasyum, kalsiyum ve magnezyum içeriğiyle beyne kan akışı sağlayarak moral sağlar

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Karbonhidrat sayesinde kan şekeri seviyesini dengeleyerek uzun süre mutluluk hissine neden olur

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Omega 3 içeriği depresyona iyi gelir

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Karbonhidrat zengini besinler, vücudun mutluluk hormonu seratonin üretmesini sağlar

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B5 vitamini içeriğiyle sakinlik verir

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Lif içeriği kilo vermeye yardımcı olmakla beraber zindelik verir (Kaynak: Vatan)

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