Bu yiyecekler mutlu ediyor
17 Nisan 2013 14:35
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Bazı yiyeceklerin açlığı gidermekle beraber mutluluğa da etkisi olduğu açıklandı. Bild gazetesindeki listeye göre işte D vitamini içeren ve mutluluk veren bazı yiyecekler:
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İçeriğindeki karbonhidrat beyinde mutluluk hissini tetikleyen seratonin hormonunu etkiliyor
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Triptofan aminoasidiyle mutluluk hisse verir
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Yüksek ölçüde triptofan ve daha az protein içerikli iğde denge için önemli
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İçeriğindeki vitamin ve mineral enzimleriyle sinirleri güçlendirir
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Potasyum, kalsiyum ve magnezyum içeriğiyle beyne kan akışı sağlayarak moral sağlar
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Karbonhidrat sayesinde kan şekeri seviyesini dengeleyerek uzun süre mutluluk hissine neden olur
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Omega 3 içeriği depresyona iyi gelir
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Karbonhidrat zengini besinler, vücudun mutluluk hormonu seratonin üretmesini sağlar
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B5 vitamini içeriğiyle sakinlik verir
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Lif içeriği kilo vermeye yardımcı olmakla beraber zindelik verir (Kaynak: Vatan)
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