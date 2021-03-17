"Bu sezon 22 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'de 14 ayrılık, 10 yeni transfer"
2020-21 sezonunda toplam 22 transfere imza atan Fenerbahçe, mevcut formları dolayısıyla yeni transferlerin yarıya yakınıyla yolları ayırabilir.
17 Mart 2021 10:14
110
Gençlerbirliği'ne yenilerek şampiyonluk yarışında Beşiktaş derbisi öncesi ağır yara alan Fenerbahçe'de kadroda köklü değişimler yaşanacak.
210
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sarı-lacivertli yönetim 14 futbolcuyu takımdan gönderme kararı aldı. Fenerbahçe'de yeni sezon için de 10 transfer yapılacak.
310
Haberde, 1 yıl daha opsiyon hakkı olmasına rağmen Gökhan Gönül'ün bu opsiyonu kullanılmayacak. Çok sık sakatlık yaşayan Gökhan Gönül'ün teknik ekibe katılması bekleniyor. Savunma hattındaki bir diğer isim Mauricio Lemos, Başakşehir kupa maçında kendisine verilen şansı kullanamadığı için bileti kesildi.
410
Bireysel hatalar nedeniyle 11'deki yerini kaybeden Tisserand'a kulüp aranacak. Kritik haftalar öncesinde teknik heyetle sıkıntı yaşayan Caner Erkin affedildi ancak sezon sonu durumu değerlendirmeye alınacak.
510
Jose Sosa'nın 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ülkesine dönmek isterse 'hayır' denmeyecek. Samatta'nın 6.5 milyon Euro'luk bonservisini karşılayan bir teklif gelirse değerlendirilecek.
610
Diegoe Perotti'nin sakatlığı dolayısıyla takımda tutulması riskli görülüyor. Sözleşmesi bitecek olan Papiss Cisse, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. Fenerbahçe sözleşme uzatmayacak.
710
Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Kemal Ademi, Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almıyor. Yine ya kiralanacak ya satılacak. Bunun dışında kirada bulunan Zanka, Frey, Allahyar gibi oyuncuların da takımdan ayrılması bekleniyor.
810
Türk oyunculardan Ozan Tufan'ın Euro 2020 sonrasında gelecek tekliflere göre bonservis geliri elde etmek adına gönderilebileceği gelen bilgiler arasında.
910
Yine maaşı yüksek isimlerden Serdar Aziz, teklif bulunursa yolların ayrılabileceği bir başka isim.
1010
Fenerbahçe'de gelecek sezon için 10 yeni oyuncunun kadroya katılması planlanıyor. Bu oyuncuların stoper, sağ bek, sol bek, orta saha, sol kanat ve santrfor bölgelerinde görev alan isimler olduğu ifade ediliyor.