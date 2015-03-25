Bu resimler yalnızca yağmurda ortaya çıkıyor!

Seattle'da yaşayan sanatçı Peregrine Chuch, sadece ıslakken görünen resimlerle sokakları şenlendiriyor.
24
Görünmez mürekkeplerle aynı mantığa sahip süper hidrofobik boyalarla hazırladığı resim ve yazıları, sokaklara duvarlara yapan Chuch, bu yerler ıslandığında ya da yağmur yağdığında ortaya çıkan görüntünün insanları eğlendirdiğini söylüyor.
34
Tabi kendisi de bu eserleri yaparken oldukça eğleniyor. Ayrıca şehrin yöneticileri sanatçının çalışmalarını sokak resmi olduğu halde legal olarak değerlendiriyor.
44
Chuch'ın boyaları toksik değil, zemin kuru olduğu sürece görünmüyor, kalıcı değil, en önemlisi de hiç bir reklam içermiyor. Kaynak: Playtusu