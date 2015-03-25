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Bu resimler yalnızca yağmurda ortaya çıkıyor!

25 Mart 2015 22:55

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Seattle'da yaşayan sanatçı Peregrine Chuch, sadece ıslakken görünen resimlerle sokakları şenlendiriyor.

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Görünmez mürekkeplerle aynı mantığa sahip süper hidrofobik boyalarla hazırladığı resim ve yazıları, sokaklara duvarlara yapan Chuch, bu yerler ıslandığında ya da yağmur yağdığında ortaya çıkan görüntünün insanları eğlendirdiğini söylüyor.

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Tabi kendisi de bu eserleri yaparken oldukça eğleniyor. Ayrıca şehrin yöneticileri sanatçının çalışmalarını sokak resmi olduğu halde legal olarak değerlendiriyor.

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Chuch'ın boyaları toksik değil, zemin kuru olduğu sürece görünmüyor, kalıcı değil, en önemlisi de hiç bir reklam içermiyor. Kaynak: Playtusu

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