Bu hafta vizyona girecek filmler

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8 film sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor..
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Venom: Zehirli Öfke 2 - Venom adı verilen bir organizmanın taşıyıcısı olan Eddie Brock'un hikayesinin anlatıldığı "Venom" filminin 2. devam halkası olan yapımda başarısız bir infazdan sonra hapishaneden kaçan seri katil Cletus Kasady ve Shriek'in Venom ile mücadelesi konu ediliyor.
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Hep Yek 4: Bela Okuma Altan - Beladan uzak duramayan Altan ve isim benzerliğiyle mevzuya dahil olan Gürkan, bu sefer daha büyük bir bela olan Ali Kaptan'a bulaşır. Şeytan'ın yeryüzündeki gölgesi olarak nam salan Ali Kaptan'ın kendisine has işkence yöntemleri vardır.
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Son Düello - Norman (Normandiya'da yaşayan Frenk ve İskandinav kökenli halk) şövalyesi Jean de Carrouges ve Norman beyi Jacques le Gris eskiden çok yakın arkadaşlardır. Carrouges savaşa gider ve döndüğünde hiçbir şey eskisi gibi değildir.
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Cadılar Bayramı Öldürür - Laurie Strode, maskeli canavar Michael Myers’ı evinin bodrumunda kızı Karen ve torunu Allyson ile kafese kapatop ateşe verdiklerinde içine düştüğü kabusun artık sona erdiğini düşünür. Sonunda hayatını karartan kişiyi öldürdüğünü düşünen Laurie, hayati önem taşıyan yaralarıyla hastaneye gider.
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Fanteziler - Fanteziler, hayatlarının saklı kalmış taraflarını keşfedip, fantezileriyle yüzleşen altı çiftin hayatına odaklanıyor.
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Ceberruh - Ceberruh, korkunç olayların yaşandığı bir yere kamp yapmaya giden bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor.
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Şeytanı Ararken - Şeytanı Ararken, şeytan aramak için gittikleri köyde kendilerini büyük bir kabusun içinde bulan bir grup gencin hikayesini konu ediyor.
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Fate/Grand Order The Movie - Fate/Grand Order The Movie, gezgin bir şövalye olan Bedivere'nin hikayesini konu ediyor.