Bu hafta vizyona giren filmler

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 9 film sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor..
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Durgun Su - Durgun Su, işlemediği bir cinayetten dolayı tutuklanan kızını kurtarmaya çalışan bir babanın hikayesini konu ediyor.
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Çok Satanlar - Çok Satanlar, genç bir yayıncıya yardım etmek için isteksizce son bir kitap turuna çıkan huysuz, emekli bir yazarın hikayesini konu ediyor.
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Elli Kelimelik Mektuplar - Elli Kelimelik Mektuplar, 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilen Tevfik İleri ve ailesinin yaşadıklarını konu ediyor.
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Sir-Ayet: Ölü Doğan - Sir-Ayet: Ölü Doğan, tuhaf durumlarla karşı karşıya kalan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.
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Suveydâ - 11 yaşında bir çocuk olan Hadim, dedesi ile birlikte ders çalıştığı sırada evin karşı duvarına beyaz bir güvercin konar. Beyaz güvercinden fazlasıyla etkilenen Hadim, o andan itibaren beyaz güvercini aklından çıkaramaz.
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İnsanlar İkiye Ayrılır - İnsanlar İkiye Ayrılır, borç tahsil eden bir şirketin çalışanlarının hikayesini konu ediyor.
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Z - Z, oğulları hayali bir arkadaş edinen bir ailenin hikayesini konu ediyor.
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Kara Kutu - Kara Kutu, bir uçak kazasının nedenini çözmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor.
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Baturalp - Herkesin birbirini tanıdığı mahallede yaşayan Baturalp, yakın arkadaşı Mahmut ile birlikte kahvehane işletir. Baturalp ve Mahmut, kahvehaneyi kapatıp eve gittikleri bir gün sokakta silah sesi duyarlar. Bir arabanın içinden iki kişinin inip koşarak uzaklaştığını gören iki arkadaş, arabanın yanına gittiklerinde bir adamın öldüğünü görürler.