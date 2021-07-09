T24 LogoT24 Logo

Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor?

09 Temmuz 2021 15:27

16

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek.

26

"Black Widow"

36

"Korku Seansı 3: Katil Şeytan"

46

"Lanetli Kardeş"

56

"Süpernova"

66

"Düşler Ülkesi"

filmsinema
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24