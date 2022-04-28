Bu hafta 11 yeni film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 11 film vizyona girecek.
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Kim Demiş Kötüyüz Diye? (The Bad Guys) Kim Demiş Kötüyüz Diye?, efsanevi soygunlara imza atan beş kötü adama odaklanıyor.
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Tam Kafadan Karavana - Mali sorunlarla başı dertte olan Şenol Başkan, kentsel dönüşüm nedeniyle espor kulübünü ve internet kafesini kaybeder. Yaşananları oyuncularına çaktırmak istemeyen Şenol Başkan, geçen yılki büyük turnuvayı kazanan Zula'nın mobil versiyonunun çıkmasından yola çıkarak bir karavan alır ve takımına "mobil oyun konseptine" geçtiklerini söyler.
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Yetenekli Bay Cage (The Unbearable Weight Of Massive Talent) - Mali yönden sıkıntılı bir süreçten geçen Nicolas Cage, ekonomik durumunu düzeltmek için hayranı olan Meksikalı bir milyarderin doğum günün para karşılığında katılmayı kabul eder. Ancak Cage’in doğum günü partisine gideceği milyarderin aynı zamanda uyuşturucu baronu olduğundan ve Meksika başkan adayının kızını kaçırdığından haberi yoktur.
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Zebun - Zebun, gördüğü halüsinasyonlarla hayatı kararan genç bir adamın hikayesini konu ediyor.
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Aynasız Haluk - Komiser Haluk, karısı oğlunu da alıp kendisini terk ettikten sonra hayatla tüm bağını koparıp kendisini mesleğine adar. Takıntılı bir şekilde suçluları yakalamaya çalışan Haluk, bu süreçte kuralları hiçe sayar. Bu durumdan dolayı Kemal, emniyette Aynasız olarak bilinir.
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İkiz (The Twin) İkiz, oğluyla ilgili acı verici gerçeği çözmeye çalışan bir kadının hikayesini konu ediyor.
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Yakaza: Zehirli Kabile - Yönetmen koltuğunda Hakan Aydın'ın oturduğu korku türündeki "Yakaza: Zehirli Kabile" filminin oyuncu kadrosunda Şükran Çağman, Kahraman Tayfur, Dilara Ayata, Ayşegül Kaygusuz, Mısmıs Özkan gibi isimler yer alıyor.
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Annemin Zamanı - Yetmişli yaşlarda olan Zehra Ana, hayatının büyük bir kısmını köyde geçirmiş olan yaşlı bir kadındır. Ailesinin hepsinin şehre taşınması onun da köyünden ayrılmasına neden olur. Zehra Ana, aile gelenekleri doğrultusunda büyük oğlu Kerim'in yanında yaşar.
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Şeytanın Laneti (Hosts) - Şeytanın Laneti, komşularıyla keyifli bir Noel yemeği yemek isterlerken kendilerini korkunç bir kabusun ortasında bulan bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor.
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Olga - Olga, başarılı bir jimnastikçi olan genç bir kızın hayatına odaklanıyor.
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Zeko İçin (For Zeko) - Zeko İçin, bir yarışmaya katılmak için ailesiyle macera dolu bir yolculuğa çıkan bir çocuğun hikayesini konu ediyor.