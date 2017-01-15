Bu da Meclis’in kedisi: Kulis

Meclis'in iktidar kulisinde yaşadığı için milletvekillerinin adını "Kulis" koyduğu kedi, milletvekilerinin yoğun sevgi ve ilgisi ile karşılaşıyor. Milletvekilleri ile kulislerde görev yapan garson ve temizlik görevlileri, "Kulis'i" besliyor, mamasını ve sütünü veriyor.
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Anayasa değişikliği teklifinin birinci tur görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nda, ''Kulis'' adlı kedi, Meclis'in ve kulislerin neşesi durumunda.
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Havanın çok soğuk olması nedeniyle, Meclis kulisinde yaşayan "Kulis", milletvekillerinin oturduğu koltukların arasında dolaşarak, onların kendisini sevmesini istiyor.
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Milletvekilleri de buna ilgisiz kalmayarak, ayaklarının altında dolaşan kediye sevgi ve ilgi gösteriyor.
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AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk de zaman zaman "Kulis'i", mama ve süt ile besliyor. Kediyi kucağına alarak seven ve sütünü içiren Külünk, "Adı Kulis, bizim arkadaşımız bu" diyerek, kediye olan sevgisini gösteriyor.