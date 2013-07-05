Bu sporlar cesaret ve çılgınlık ister

Extreme sporlar arasında bazı kategoriler, insanı şaşkına çevirebiliyor.
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Çinli 10 yaşındaki Wu Xue, bu pozisyonda 50 metreyi 7,974'le geçerek, dünya rekorunu elinde tutuyor. Bu sporda aranan şartlar boy kısalığı ve esneklik olduğu için, katılımcıların büyük çoğunluğu küçük yaş grubunda oluyor.
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Yanardağ sörfü, limbo pateni gibi ilginç adlara sahip bu spor dalları, ölümlü kazalara neden olsa da her geçen gün popülaritesini artırmayı başarıyor.
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Çin ve Hindistan gibi ülkelerde düzenlenen extreme sporlar arasında yer alan Limbo pateni, müthiş bir esneklik, denge ve güç sayesinde ayak ve kollarını 180 derece yana açarak ve vücudunu neredeyse yere değecek kadar öne eğerek dikey bir çubuğun altına giren sporcular, yerden 50 santimetreden bile daha yüksek olmayan bu çubuğa dokunmadan paten yapmaya çalışıyor.
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Yanardağ sörfü: Aktif bir yanardağın tepesinden yaklaşık 725 metre aşağı aşağı 80 kilometre hızla sörf yaptığınız düşünün.
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Limbo pateni: Otomobilin altında paten yapmak kulağa her ne kadar imkansız gelse de Limbo pateni, adını Limbo dansından alıyor.
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Özel koruyucu kıyafetlerle, dizlik ve başlıklarla donatılmış sporcular, özel kontrplaktan yapılmış sörf aletleriyle her yıl Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın en küçük yanardağı Cerro Negro'ya bunun için gidiyor.
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Slacklining: Denge sporu kategorisinde yer alan slacklining'in mantığı iki bağlantı noktası arasına gerilen naylon örgü ipin üzerinden karşı tarafa geçmek olarak tanımlanıyor.
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Her yıl düzenlenen organizasyonun başladığı 2005 yılından itibaren on binlerce seyirci, bu ilginç ve tehlikeli sporun tanığı oluyor.
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Sualtı hokeyi: Bu spor, 1950'lerde İngiltere'de geliştirildi. İngiliz dalgıçlar, havaların çok soğuk olduğu kış aylarında formlarını korumak için su altında kendilerini meşgul edecek bir oyun geliştirmek isteyince, su altında hokey oynamaya karar verdi.
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Çeşitli kategorilere ayrılan bu spor dalının en ünlüsü ise otomobilin altına girerek paten yapmak. Bu kategoride bilinen rekor ise 45 saniyede tam 57 arabanın altından paten kayarak geçen ve Hindistan'da
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Özel boyutlarda hokey sopası, koruyucu giysisi, eldiven ve şnorkel takımı ile su altına giren dalgıçlar, bu sayede su altında nefes almadan kaç saniye kalabileceklerini de test ediyor.
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Hava basıncı ve suyun geri tepme noktası gibi hesaplamaların yapılmasının ardından hazır hale gelen bu teknolojik alet, katılımcılarına heyecanlı anlar yaşatıyor.
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Ayrıca, topun su altında kalması için ağırlığının bir kilogramın üstünde olması gerekiyor.
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Zamanla birçok ülkede popülerleşen bu spor dalı, bugün Türkiye dahil İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika, ABD, Hollanda, Fransa, Japonya, Singapur, Filipinler, Belçika, Almanya, İtalya, İrlanda, İspanya ve daha birçok ülkede oynanırken, birçok ülkede federasyonu bulunuyor ve uluslararası organizasyonlarda turnuvalarda yer alıyor.
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İnsan mancınığı (Air kicking): Bu ilginç extreme sporda, özel olarak üretilen
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Cambazların üzerinde yürüdüğü ipten daha hassas olduğu için titreşime çok daha fazla açık olan ve doğada düz olmayan iki nokta arasına da gerilebilen ip üzerinde yürüyen sporcular, izleyenlere heyecanlı dakkikalar yaşatıyor.
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Bu dalda Guinness Dünya Rekoru ise Norveç'in 1000 metre yükseklikteki Kjerag Dağı'nın fiyortlarını yürüyerek geçen Christian Schou'ya ait.
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Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından iki dağ yamacı arasından geçmek isteyen maceraperest dağcıların ya da ipin üzerinde sıçrayarak akrobatik hareketler yapmak isteyen gençler için bir eğlence sporu haline gelen slacking, her geçen gün popülerleşiyor.