Britanyalı cinsel sağlık vakfından Covid-19 önerisi: Seks yaparken maske kullanın, öpüşmeyin!
Dünya genelinde Covid-19’un yayılmasını önlemek için sosyal mesafe, maske ve karantina gibi tedbirler uygulanırken; çiftlerin cinsel ilişkiye girerken salgından nasıl korunacağı konusunda da uzmanların tavsiyeleri var.
12 Ağustos 2020 22:20
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İndigo dergisinin aktardığına göre; Britanyalı sinsel sağlık vakfı (The Terrence Higgins Trust) tarafından yapılan araştırma sonrası bu Covid-19 ve cinsel ilişki konusunda bir rehber yayımladı.
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Vakıf, yayılımı halen kontrol altına alınamayan salgın sürecinde cinsel ilişkiye gireceklere önerilerini şöyle sıralıyor:
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Birden fazla kişiyle ilişkiye girmeyin.
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Maske takın.
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İlişkiye girmeden önce ve sonra 20 saniye ellerinizi yıkayın.
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Öpüşmekten kaçının
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Yüz yüze bakmayacağınız pozisyonları tercih edin.
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Kurumun araştırmasına göre, pandeminin zirve yaptığı mart ayından beri sosyal mesafe kuralları uygulanan İngiltere’de ‘partner arayışı dibe vurdu’. Araştırmada görüşülen kişilerin yüzde 84’ü bu dönemde bir ilişkiye girmekten kaçındı.
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Karantina önlemlerinin hafifletilmesiyle birlikte insanların daha fazla cinsel ilişkiden uzak durmasının gerçekçi olmayacağını savunan THT Medikal Direktörü Dr Michael Brady, güvenli ve basit yöntemlerle virus kapma riskinin asgariye indirebileceği görüşünde.
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HIV ve ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı araştırmalar yapan vakfın Covid-19 için hazırladığı rehberde ‘en iyi partner, evinizi paylaştığınız eşiniz, birlikte yaşadığınız kişi ve kendiniz’ deniyor.