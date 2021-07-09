Bristol City, yeni sezon formalarını köpeklerle tanıttı
09 Temmuz 2021 13:45
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İngiltere Championship'te mücadele eden Bristol City, yeni sezon iç saha formalarını tanıttı.
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Bristol City, forma tanıtımında bugüne kadar denenmemiş bir yol izledi.
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City'nin yeni Hummel forması, köpeklerin üstüne giydiği yeni bir pazarlama kampanyasıyla lanse edildi.
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Bu anlar, kulüp tarafından, "Köpekler aracılığıyla tanıtımı yapılan ilk forma lansmanı" notu düşülerek paylaşıldı.
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Kulüp taraftarları da bu tanıtıma olumlu tepki gösterdi.
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Bristol City, yeni sezon formalarını köpeklerle tanıttı
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Bristol City, yeni sezon formalarını köpeklerle tanıttı
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