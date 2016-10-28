Böyle spor da olur mu demeyin!

İki takım (mavi ve beyaz), her bir takım 6 oyuncudan (+6 yedek) oluşur, ve hafif batan topu (tuzlu su ile dolu) rakibin kalesine sokmaya çalışırlar
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arışmacılar, ayak başparmaklarını kenetleyerek rakibinin parmağını yere indirmeye çalışıyor.
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Oyun ilk olarak cilalanmış kaya parçaları ile oynanırken günümüzde tamamen yuvarlak ve sentetik malzemelerden yapılmış toplar ile oynanmaktadır. Bocce oyunundaki amaç attığınız topların hedef topa yakın olmasını sağlamaktır.
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3-4-5 kişilik grupların oluşturduğu iki takımın karşılıklı olarak topu rakip takımın koruduğu sahanın zeminine değdirmeye çalışması esasına dayanıyor.
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Finlandiya güneydoğusundaki Savonlinna kasabası 2000 yılından bu yana bu teknolojik organizasyona ev sahipliği yapıyor.
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Eş taşıma yarışının ne olduğu adından da büyük ölçüde anlaşılabilir. Erkeklerin eşlerini kum, su ve çeşitli engellerin bulunduğu bir parkurdan sırtlarında taşıyarak yaptıkları bir yarıştır
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Sırıkla atlama, uzun atlama, tırmanma gibi değişik dalları birleştiren bir spor dalı.
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Uçmaya ve kayak yapmaya dayanan bir spor dalı
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Korfball'un ana vatanı Hollanda’dır. 1993’ten sonra dünya genelinde diğer ülkelerde de tanınmaya başlamıştır. Korfballın en önemli özelliği takımların kadın erkek ayrımı yapılmadan 4 kadın ve 4 erkekten oluşmasıdır. 8 kişilik takımlar halinde oynanır. Korfballın oynanışı basketbola benzeyen, oyunda pota yerine sepetler vardır.
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Pelota, dünyanın en hızlı sporlarından biridir. Hentbole benzer, ama daha geniş bir oyun alanında oynanır.
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Satranç boksunda maç 6 raunt satranç ve 5 raunt boks olmak üzere 11 raunttan oluşuyor.
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SepakTakraw, üçer kişilik iki takım tarafından oynanan ve el dışında vücudun bütün kısımlarının ve özellikle ayak, diz, omuz ve kafanın kullanıldığı bir file oyunudur
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Skibobbing: Bisiklet ile yapılan ancak tekerleklerin yerine kayağın olduğu spor dalı.