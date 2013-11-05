Şarkıcı Boy George'un ilk sergisinden kareler

Şarkıcı Boy George, İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Homotopya Festivali'nde ilk fotoğraf sergisini açtı. Bir arkadaşını görüntülediği bu fotoğraf 'Yalnız Platfromda Bir Adam' adını taşıyor. Sergide TradeMark adıyla bilinen ressam Mark Wardel'in eserleri de yer alıyor.
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Boy George bir arkadaşının 15 yaşındaki kızını geyşa kılığına soktu. Boy George, Sparks'ın 1974 tarihli Evim Kimono albümünden yola çıkmıştı. Boy George,
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Boy George ve TradeMark birlikte Naomi Campbell'e atfen NoMoney Campbell karakterini yarattı. Boy George, Campbell'in fotoğrafı beğendiğine dair twit attığını söylüyor.
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Boy George, bir yardım kuruluşunun Hepatit C kampanyası için Madonna kılığına giren aktris Sadie Frost'un fotoğrafını çekmiş. Yıllardır fotoğraf çektiğini, 5-6 yıldır da profesyonelce bu işle uğraştığını söyleyen Boy George fotoğraf makinesini sürekli yanında taşıdığını belirtiyor.
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TradeMark Boy George ile henüz ünlenmediği 1970'lerde ünlü Blitz Klübü'nde tanışmış. TradeMark gerçek fotoğraflar üzerinde oynayarak resme dönüştürüyor. Anti-Sosyal adını verdiği bu resimde TradeMark ortada yer alıyor. Sağdaki ise 80'lerin kadın kıyafeti giyinen pop yıldızı Marilyn.
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Fotoğraf sergisi, 10.su düzenlenen eşcinsel kültür festivali Homotopya kapsamında yapılıyor. Boy George bu vesileyle, dünyada ilk cinsiyet değiştirenlerden biri olan ve Liverpool Müzesi'nde kendi sergisine konu olan April Ashley'i de fotoğraflamış.
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TradeMark, 1985'te 35 yaşında eroin dozaşımından ölen Jackie Curtis'i resimlemiş. Boy George ile TradeMark'ın ortak sergisi 'This Way Out' (Çıkış Bu Taraftan) adını taşıyor. 25 Kasım'a kadar Liverpool'da Camp and Furnace'ta gezilebilir. Kaynak: BBC Türkçe