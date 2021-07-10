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Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın asla unutulmamasını isteyen karikatür sanatçısı Admir Delic, o günlerde yaşanan acıları çizimlerine yansıtıyor.

10 Temmuz 2021 11:34

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Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor

29

Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor

39

Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor

49

Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor

59

Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor

69

Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor

79

Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor

89

Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor

99

Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor

Srebrenitsaadmir delickarikatürSrebrenitsa katliamı
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