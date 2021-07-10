Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın asla unutulmamasını isteyen karikatür sanatçısı Admir Delic, o günlerde yaşanan acıları çizimlerine yansıtıyor.
10 Temmuz 2021 11:34
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Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor
29
Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor
39
Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor
49
Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor
59
Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor
69
Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor
79
Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor
89
Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor
99
Bosnalı karikatürist Delic, Srebrenitsa katliamını çizimleriyle anlatıyor
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