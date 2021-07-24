Borussia Dortmund para basıyor; bonservisten yarım milyar euro kazandılar!
Manchester United, Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho'yu transfer ettiğini açıkladı. Premier Lig ekibi bu anlaşma gereği Borussia Dortmund'a 85 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Sarı-siyahlı ekibin Sancho'dan elde ettiği gelir sonrası son yıllarda sattığı oyunculardan kazandıkları rekor ücret akıllara geldi.
24 Temmuz 2021 11:42
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ANDRIY YARMOLENKO - 20 MİLYON EURO - Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko, 2017-2018 sezonunda Borussia Dortmund'a transfer oldu. Burada gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli isim, 1 yıl sonra West Ham United'ın yolunu tuttu. Dortmund, bu transferden 20 milyon euro gelir elde etti.
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JULIAN WEIGL - 20 MİLYON EURO - Borussia Dortmund, 2015-2016 sezonu başında Julian Weigl'ı 2.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Alman ekibindeki oyunuyla yıldızlaşan tecrübeli orta saha, 2019-2020 sezonu devre arasında 20 milyon euro bedelle Portekiz Ligi ekibi Benfica'ya transfer oldu.
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PACO ALCACER - 23 MİLYON EURO - Barcelona'dan 2019-2020 sezonu başında transfer edilen Paco Alcácer, Borussia Dortmund'da kısa sürede büyük bir iz bıraktı. İspanyol golcü geçirdiği müthiş sezonun devre arasında Villarreal'e transfer oldu. Borussia Dortmund bu transferden 23 milyon euro kazandı.
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İLKAY GÜNDOĞAN - 27 MİLYON EURO - Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da Borussia Dortmund'un rekor bedelli satışları arasında yer aldı. Tecrübeli orta saha 2016-2017 sezonu başında 27 milyon euro bedelle Manchester City'nin yolunu tuttu.
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ABDOU DIALLO - 32 MİLYON EURO - Borussia Dortmund, 2018-2019 sezonu başında Bundesliga ekibi Mainz'dan Abdou Diallo'yu kadrosuna kattı. Dortmund'da gösterdiği performansla dikkat çeken Senegalli futbolcu, 2019-2020 sezonu başında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'e transfer oldu. PSG, bu transfer için 32 milyon euro ödedi.
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MATS HUMMELS - 35 MİLYON EURO - Bundesliga ekibi 2009-2010 sezonunda Bayern Münih forması giyen Mats Hummels'ı 4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Bayern Münih, 2016-2017 sezonunda Mats Hummels'i yeniden transfer etti. Münih temsilcisi bu transfer için Borussia Dortmund'a 35 milyon euro ödedi.
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MARIO GOTZE - 37 MİLYON EURO - Alman futbolunun altın çocuğu Mario Götze de Borussia Dortmund'un rekor satışları arasında yer aldı. Tecrübeli on numara 2013-2014 sezonunda Bayern Münih'in yolunu tuttu. Bayern Münih bu transfer için Borussia Dortmund'a 37 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
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HENRIKH MKHITARYAN - 42 MİLYON EURO - Borussia Dortmund'un rekor satışları arasında yer alan bir diğer isim Henrikh Mkhitaryan oldu. Tecrübeli on numara 2016-2017 sezonunda Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester United tarafından transfer edildi. Borussia Dortmund bu satıştan 42 milyon euro gelir elde etti.
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PIERRE EMERICK AUBAMEYANG - 64 MİLYON -EURO Gabonlu santrfor Pierre-Emerick Aubameyang, 2013-2014 sezonunda 13 milyon euro bedelle Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund'da oynadığı 3 yılın ardından golleriyle dikkat çeken santrfor, 2017-2018 sezonunda Arsenal'ın yolunu tuttu. Arsenal bu transfer için Borussia Dortmund'a 64 milyon euro ödedi.
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CHRISTIAN PULISIC - 64 MİLYON EURO - Borussia Dortmund altyapısında yetişen Amerikalı futbolcu Christian Pulisic, 2018-2019 sezonunda Chelsea'nin dikkatini çekmeyi başardı. Bundesliga temsilcisi genç futbolcu için 64 milyon euro talep etti. Chelsea'nin bu miktarı ödemesiyle birlikte Dortmund kasasına dev bir tutar daha eklemiş oldu.
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JADON SANCHO - 85 MİLYON EURO - İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Bu transfer sonrası United'ın Dortmund'a 85 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
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OUSMANE DEMBELE - 135 MİLYON EURO - Borussia Dortmund'un sattığı oyuncular arasında en yüksek gelir elde ettiği isim Ousmane Dembele oldu. Fransız futbolcu, 135 milyon euro gibi rekor bir bedelle Barcelona'nın yolunu tuttu. Barcelona'da istenilen performansı veremeyen futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.