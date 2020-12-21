Boris Johnson: Saçlarım için elimden geleni yapıyorum
Britanya Başbakanı Boris Johnson saçlarının sürekle dağınık olmasıyla ilgili soruya "Saçlarımı tarıyorum, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi
21 Aralık 2020 12:05
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Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Bolton'daki Openzone eğitim tesisi ziyareti esnasında saçlarının hali soruldu. Muhabirlerden biri, soruyu başbakanın saçlarını merak eden annesi adına sorduğunu söyledi.
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Muhabir "Saçınız darmadağınık ve annem bunun nedenini merak ediyor" dedi. Johnson bu soruya "Saçımla ilgili bir şey bu ama size net şekilde söyleyeyim, saçımı tarıyorum" diye cevap verdi.
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"Ofisimde tarağım var" diyen başbakan, saçıyla ilgili elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını da vurguladı.
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Johnson daha sonra saçının halinden ötürü gazeteciden özür diledi ve "Annene çok mutlu bir Noel için en içten dileklerimi ilet" dedi.