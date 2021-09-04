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Bond filmlerinden en çok akılda kalan 8 kötü karakter

'No Time to Die'ın bu sonbaharda vizyona girmesiyle James Bond filmlerinde Daniel Craig devri kapanacak ve yapımcılar yeni bir 007 seçecek. Britanya kamu yayıncısı BBC, 25. Bond filmini kutlamak için seriden öne çıkan 8 kötü karakteri seçti

04 Eylül 2021 14:53

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'No Time to Die'ın bu sonbaharda vizyona girmesiyle James Bond filmlerinde Daniel Craig devri kapanacak ve yapımcılar yeni bir 007 seçecek. Britanya kamu yayıncısı BBC, 25. Bond filmini kutlamak için seriden öne çıkan 8 kötü karakteri seçti

29

Rosa Klebb (Lotte Lenya), Rusya'dan Sevgilerle, 1963

39

Auric Goldfinger (Gerte Fröbe), Goldfinger, 1964

49

Sir Hugo Drax (Michael Lonsdale), Ay Harekatı, 1979

59

Franz Sanchez (Robert Davi), Öldürme Yetkisi, 1989

69

Alec Trevelyan (Sean Bean), Altın Göz, 1995

79

Elliot Carver (Jonathan Pryce), Yarın Asla Ölmez, 1997

89

Raoul Silva / Tiago Rodriguez (Javier Bardem), Skyfall, 2012

99

Ernst Stavro Blofeld / Franz Oberhauser (Christoph Waltz), Spectre, 2015

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