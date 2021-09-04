Bond filmlerinden en çok akılda kalan 8 kötü karakter
'No Time to Die'ın bu sonbaharda vizyona girmesiyle James Bond filmlerinde Daniel Craig devri kapanacak ve yapımcılar yeni bir 007 seçecek. Britanya kamu yayıncısı BBC, 25. Bond filmini kutlamak için seriden öne çıkan 8 kötü karakteri seçti
04 Eylül 2021 14:53
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'No Time to Die'ın bu sonbaharda vizyona girmesiyle James Bond filmlerinde Daniel Craig devri kapanacak ve yapımcılar yeni bir 007 seçecek. Britanya kamu yayıncısı BBC, 25. Bond filmini kutlamak için seriden öne çıkan 8 kötü karakteri seçti
29
Rosa Klebb (Lotte Lenya), Rusya'dan Sevgilerle, 1963
39
Auric Goldfinger (Gerte Fröbe), Goldfinger, 1964
49
Sir Hugo Drax (Michael Lonsdale), Ay Harekatı, 1979
59
Franz Sanchez (Robert Davi), Öldürme Yetkisi, 1989
69
Alec Trevelyan (Sean Bean), Altın Göz, 1995
79
Elliot Carver (Jonathan Pryce), Yarın Asla Ölmez, 1997