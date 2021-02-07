Boğaziçi'ne destek veren Beyza Buldağ'ın tutuklanmasına sosyal medyada tepki: #BeyzayıSerbestBırakın
Sabah saatlerinde İzmir'de gözaltına alınan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ tutuklandı. Sosyal medyada Buldağ için kampanya başlatıldı.
07 Şubat 2021 23:33
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, Boğaziçi Dayanışma hesabında yayımladığı "12. Cumhurbaşkanına Açık Mektup" nedeniyle “Halkı kin nefret düşmanlığa tahrik” ve “Suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.
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Sosyal medyada BeyzayıSerbestBırakın çağrısı yükseldi
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İşte o tepkilerden bazıları
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Boğaziçi'ne destek veren Beyza Buldağ'ın tutuklanmasına sosyal medyada tepki: #BeyzayıSerbestBırakın
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Boğaziçi'ne destek veren Beyza Buldağ'ın tutuklanmasına sosyal medyada tepki: #BeyzayıSerbestBırakın
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Boğaziçi'ne destek veren Beyza Buldağ'ın tutuklanmasına sosyal medyada tepki: #BeyzayıSerbestBırakın
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Boğaziçi'ne destek veren Beyza Buldağ'ın tutuklanmasına sosyal medyada tepki: #BeyzayıSerbestBırakın
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Boğaziçi'ne destek veren Beyza Buldağ'ın tutuklanmasına sosyal medyada tepki: #BeyzayıSerbestBırakın
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Boğaziçi'ne destek veren Beyza Buldağ'ın tutuklanmasına sosyal medyada tepki: #BeyzayıSerbestBırakın
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Boğaziçi'ne destek veren Beyza Buldağ'ın tutuklanmasına sosyal medyada tepki: #BeyzayıSerbestBırakın
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Boğaziçi'ne destek veren Beyza Buldağ'ın tutuklanmasına sosyal medyada tepki: #BeyzayıSerbestBırakın
1213
Boğaziçi'ne destek veren Beyza Buldağ'ın tutuklanmasına sosyal medyada tepki: #BeyzayıSerbestBırakın
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Boğaziçi'ne destek veren Beyza Buldağ'ın tutuklanmasına sosyal medyada tepki: #BeyzayıSerbestBırakın