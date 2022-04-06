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Boğaz trafiğe kapatıldı, vapurlar iptal edildi, trafik sıkıştı; yoğun sis yaşanan İstanbul'dan kareler

06 Nisan 2022 08:25

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Boğaz trafiğe kapatıldı, vapurlar iptal edildi, trafik sıkıştı; yoğun sis yaşanan İstanbul'dan kareler

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İstanbul Boğazı’nda yoğun sis etkili oluyor. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alınırken, vapur seferleri de iptal edildi.

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Dün gece saatlerinde Megakent’te yoğun bir sis etkili olmuştu. Etkili olan sis nedeniyle şehrin birçok noktasında göz gözü görmez hale gelmişti. Gece saatlerinde etkili olan sis istanbul'da etkisini göstermeye devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre saat 01.20 itibariyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

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Görüş mesafesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 100 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

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İşte İstanbul'dan sis manzaraları:

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