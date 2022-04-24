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Bodrum’da havalar ısındı, sahiller doldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler denize girdi. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, kimileri ise plajda kitap okudu

24 Nisan 2022 21:01

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler denize girdi. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, kimileri ise plajda kitap okudu

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Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Bodrum’da hava sıcaklığı gün içerisine 30 dereceye ulaştı.

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Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Plajı'nda bazı yerli ve yabancı turistler denize girerken, bazıları şezlongda güneşlendi ve kitap okudu.

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Bunun yanı sıra Gümbet, Bitez ve Ortakent Mahallerinde vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip yürüyüş yaptı. Hava sıcaklığının hafta başından itibaren aynı seyirde devam edeceği öğrenildi.(DHA)

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Bodrum’da havalar ısındı, sahiller doldu

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Bodrum’da havalar ısındı, sahiller doldu

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Bodrum’da havalar ısındı, sahiller doldu

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Bodrum’da havalar ısındı, sahiller doldu

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Bodrum’da havalar ısındı, sahiller doldu

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Bodrum’da havalar ısındı, sahiller doldu

muğlabodrum
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