BM raporu: Türkiye'de Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor?
10 Nisan 2022 11:51
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin, şehirlere dağılımıyla ilgili haritayı güncelledi.
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Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan ve10 yılı aşkın süredir bu yana devam eden iç savaş nedeniyle çok sayıda Suriyeli mülteci, sınırdan Türkiye topraklarına giriş yaptı.
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BM'nin paylaştığı haritaya göre 300 binin üzerindeki Suriyeli nüfusuyla en çok Suriyeli'nin yaşadığı iller arasında İstanbul, Hatay, Ankara, Gaziantep ve Şanlıurfa başı çekiyor.
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Konya, İzmir, Mersin, Adana, Bursa ve Kilis ise 100 bin-300 bin arası Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.
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Bu illeri ise 50 bin-100 bin arasında Suriyelinin barındığı Kocaeli, Kayseri, Mardin ve Kahramanmaraş izliyor.
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Haritaya göre Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Muğla, Manisa, Sakarya gibi iller ise 10 bin-50 bin arasında Suriyeliyi ağırlıyor.
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BM raporu: Türkiye'de Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor?
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