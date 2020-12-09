BluTV sokağa çıkma yasağının başladığı geçen hafta sonu ne kadar izlendi?
09 Aralık 2020 13:40
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BluTV ,sokağa çıkma yasağının başladığı geçen hafta sonu ne kadar izlendi?
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BluTV, aralıksız sokağa çıkma yasağının başladığı geçen hafta sonu içeriklerini ücretsiz olarak herkese açtı. Geçen hafta sonu Türkiye’de en çok indirilen uygulama BluTV olurken, 1,729,090 saat izlenme süresi ile hafta sonuna damga vurdu.
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Bu süreçte BluTV özel yapımlarından sırasıyla ‘Saygı’, ‘Alef’, ‘Yarım Kalan Aşklar’, ‘Sıfır Bir’ ve ‘Aynen Aynen’ seyirci tarafından en çok tercih edilen yerli içeriklerden olurken;
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yabancı yapımlardan ‘Game of Thrones’, ‘The Handmaid’s Tale’, ‘Normal People’, ‘Euphoria’ ve ‘Chernobyl’ seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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Bunun yanı sıra BluTV içerikleri, ziyaretçilerin %43,8’i tarafından Web’den, %32,2’si tarafından mobilden, %24’ü tarafından ise Smart TV’den takip edildi.
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Hafta sonu boyunca BluTV’de toplam 1,509,291 saat dizi ve 156,464 saat film izlendi. BluTV’de yer alan dizi ve film harici içerikler ise seyirciler tarafından toplam 63,335 saat boyunca tercih edildi.