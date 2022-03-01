BluTV mart takvimi belli oldu

Dijital içerik platformu BluTV’de mart ayında yayınlanacak yapımlar belli oldu. İşte o yapımlar:
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Sicario: Bu yıl En İyi Film dahil 10 dalda Oscar adaylığı bulunan ‘Dune’un yönetmeni Denis Villeneuve’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, 3 dalda Oscar adayı bir aksiyon filmi. ‘Sicario’ kendini Meksika kartellerine karşı gizli bir CIA operasyonunun içinde bulan FBI ajanı Kate Macer’ın etik anlayışını zorlayan bu görevde yaşadıklarını anlatıyor.
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Soldado: Eleştirmenler ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Sicario’ filminin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda ‘ACAB – All Cops Are Bastards’ ve ‘Suburra’ filmleriyle tanınan İtalyan yönetmen Stefano Sollima oturuyor.
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Arrival: 7 dalda Oscar adayı ve ‘En İyi Ses Kurgusu’ dalında Oscar ödüllü, usta yönetmen Denis Villeneuve imzalı Arrival, “Uzaylılarla ilk temas” konulu filmler arasında çok özel bir yerde duruyor. Amy Adams’ın muhteşem performansı da cabası.
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American Hustle: Christian Bale, Amy Adams, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper gibi yıldız oyuncu kadrosuyla 10 dalda Oscar adaylığı bulunan bu suç draması, yönetmen David O. Russell’ın ustalık dönemi eseri.
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La La Land: Yıldız oyuncular Emma Stone ve Ryan Gosling’i bir kez daha buluşturan, Damien Chazelle’in yönetmenliğini üstlendiği, geçtiğimiz yılların en çok konuşulan filmlerinden. En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yönetmen dahil 6 dalda Oscar ödüllü bir müzikal.
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Tinker Tailor Soldier Spy: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy ve Mark Strong’un başrolünde yer aldığı, John le Carré’in aynı adlı efsanevi romanından uyarlanan bu casus filmi, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dahil 3 dalda Oscar adayı olmuştu.
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Zero Dark Thirty: En İyi Yönetmen Oscar’ı alan ilk kadın yönetmen Kathryn Bigelow’un 4 dalda Oscar adaylığı bulunan, eleştirmenlerce çokça övülen filmi, Jessica Chastain, Joel Edgerton, Chris Pratt ve Mark Strong’u buluşturuyor. Film En İyi Ses Kurgusu dalında Oscar ödülü kazandı..
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Lux Aterna: Filmleriyle çokça tartışılan yönetmen Gaspar Noe’nin 2019 yapımı filmi sinematografik açıdan eşsiz bir deneyim sunuyor.
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Sevimli Tehlikeli: Özcan Deniz’in yönettiği, Şükrü Özyıldız ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı bir romantik komedi.
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İkinci Şans: Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ı yıllar sonra buluşturan, geçmişleriyle yüzleşen iki karakteri anlatan bir aşk filmi.
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Love off the Grid: Şehirde yaşayan dört kadın, aradıkları aşkı bulur. Ancak ortada bir sorun vardır. Sevdikleri kişiler medeniyetten uzak bir yaşamı seçmişlerdir. Su yok, elektrik yok ve yakınlarında hiçbir yerleşim yok. Gerçek aşka ulaşabilmek için her şeyden vazgeçen bu dört kadın, vahşi doğada tamamen izole bir şekilde sevdikleriyle birlikte yaşayacaklar. Müthiş doğa çiftleri birbirine yaklaştıracak mı? Yoksa yaşam tarzlarındaki aşırı farklılıklar çiftleri kırılma noktasına mı getirecek?
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Million Dollar Wheels: Müzik, televizyon ve sinema dünyasının önde gelen ünlüleri, teknoloji girişimcileri, hiper otomobil tutkunları ve delicesine zenginlerden oluşan seçkin bir müşteri kitlesine sahip dünyanın en iyi lüks otomobil satıcılarını takip ediyor. Sektörde kimse onlar kadar bağlantılı, bilgili veya stratejik olamaz. Onlar sadece araba satmıyor, bir yaşam tarzı satıyorlar. Jamie Foxx, Kim Kardashian, şarkıcı-söz yazarı J. Balvin, Spider-Man yıldızı Tom Holland ve TikTok yıldızı Tayler Holder’ın yer aldığı belgesel dizisi ‘Million Dollar Wheels’, sizi zengin ve ünlülerin yaşam tarzlarını deneyimlemeye davet ediyor.
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Selling The Hamptons: Yeni discovery+ belgesel dizisi ‘Selling the Hamptons’, Hamptons merkezli altı emlakçıdan oluşan bir ekibi takip edecek: Bianca D’Alessio, JB Andreassi, Michael Fulfree, Peggy Zabakolas, Kenny Arias ve Mia Calabrese. Dizi boyunca, emlakçılar seçkin ‘East End’ emlak piyasasında iz bırakmak için savaşırlar. Yüksek talep, sınırlı envanter ve kısa satış mevsimi ile baskı artar.