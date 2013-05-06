Bitime 2 hafta kala Galatasaray şampiyonluk turu attı
06 Mayıs 2013 11:16
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alatasaray, Arena Stadı'nda Sivasspor'u 4 - 2 yenerek süper lig şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray 19. kez elde ettiği şampiyonlukla
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Galatasaray, 8. dakikada Selçuk İnan'ın gölü ile 1-0 öne geçti. 53. dakikada Burak Yılamz'ın golüyle üstünlüğünü pekiştirerek skoru 2-0 yaptı. 60. dakikada yine Selçuk İnan'dan gelen gol ile de skor 3-0 oldu. 75. dakikada yine Burak Yılmaz'ın golü ile skor 4-0 olurken, 80. dakikada gelen Kadir Berkmezci'nin golü ile Sivasspor skoru 4-1 yaptı. Cihan Özkara'nın 90. dakikada gelen golü ile skor 4-2 oldu.
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Galatasary'ın 19. şampiyonluğu, Fatih Terim'in de teknik direktör olarak 6. lig şampiyonluğu oldu. Terim, bu şampiyonlukların hepsini Galatasaray ile birlikte yaşadı.
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
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Sahadan 4-2 galibiyetle ayrılan Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala Spor Toto Süper Ligi'ni şampiyon olarak bitirmeyi garantiledi. Galibiyet serisini 7 maça yükselten sarı-kırmızılılar, puanını 68'e yükseltti. Orta sıralarda yer alan Sivasspor ise 40 puanda kaldı.
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Geçtiğimiz sezonu da şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Türk Telekom Arena'nın tamamını dolduran taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.