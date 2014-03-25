Biri erkek biri dişi; Knut'un Giovanna'sı ikiz doğurdu
25 Mart 2014 17:11
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Münih Hayvanat Bahçesi Hellabrunn’un yeni ilgi odağı Giovanna’nın dünyaya getirdiği ikiz kutup ayıları. İkizler doğumlarından 14 hafta sonra ilk kez açık havada görücüye çıktı.
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Hayvanat bahçesi çalışanları 9 Aralık’ta doğan ikizlerin adeta üzerine titriyor. Hayvanları Koruma Organizasyonu PETA’nın istatistiklerine göre, hayvanat bahçesinde yaşayan kutup ayılarının yüzde 61’i küçük yaşta ölüyor.
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Giovanna’nın ikizlerinden biri dişi, diğeri erkek. 7 kiloluk küçük kız kardeş, ağabeyinden bir kilo daha ağır. Hayvanat bahçesinin yeni ikizlerinin ismi henüz konmadı.
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İkizlerin dünyaya geliş anına 90’a yakın gazeteci tanıklık etti. Anne Giovanna medyanın ilgisine uzun zamandır alışık. Giovanna, Berlin Hayvanat Bahçesi’nde geçirdiği süre boyunca ünlü Knut ile birlikte kalmıştı.
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Knut bilinen belki de en ünlü kutup ayısıydı. Knut, 2009 yılı eylül ayından 2010 temmuzuna kadar vaktinin çoğunu o sırada Berlin’deki hayvanat bahçesinde bulunan Giovanna ile geçirdi. İkilinin yavruları olmadı. Giovanna, Münih Hellabrunn Hayvanat Bahçesi’ndeki yapım çalışmaları sona erdikten sonra, Münih’e geri döndü.
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Knut, doğduğu 5 Aralık 2006’dan ölümüne kadar hep göz önündeydi. Yarattığı sempatiyle, Almanya’da kutup ayılarına duyulan ilginin ve merakın da artmasında büyük rol oynadı. Knut, 30 yıl aradan sonra Berlin’deki Hayvanat bahçesinde doğan ilk kutup ayısıydı. Dünyanın pek çok yerinden binlerce turist sırf Knut’u görmek için Berlin’i ziyaret etti.
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Knut doğduğu andan ölümüne kadar hayvan severlerden çok büyük ilgi ve sevgi gördü. Yaşadığı Berlin Hayvanat Bahçesi’nin sembolü haline gelen Knut’un ölümü, hayvanat bahçesinde yeri doldurulamaz bir boşluk oluşturdu. Knut, beyin iltihaplanmasından ötürü 19 Mart 2011’de hayata gözlerini yumdu.