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Bir taraftar Nâzım Hikmet’i Nazım Sangare sandı, Fazıl Say Fenerbahçe taraftarına 'ödev' verdi: Yaşamaya dair şiirinin 3 kıtasını ezberlemeyen Twitter'dan yazmayacak

19 Nisan 2021 12:20

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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe’nin Başakşehir ile karşılaştığı maç sırasında sosyal medya mecrası Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu

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Say’ın “Nâzım Hikmet”e gönderme yaptığı bir tweet’i taraftar Nazım Sangare olarak anladı ve “Nazım kötü mü oynadı” diye sordu.

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. Fazıl Say bunun üzerine Fenerbahçeli taraftarlara “ödev” verdi ve “Haftaya ’Yaşamaya dair’ şiirinin ilk 3 kıtasını ezberlemeyen Twitter’dan yazmayacak” dedi.

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Ayrıca hesabından iddaa kuponu paylaşan Fazıl Say'a bir kullanıcıdan tepki geldi. Say'ın paylaşımının altına yazan kişi "Abi seni takip ediyorum sanattan falan haberimiz olsun diye sen gidip kupon paylaşıyorsun" dedi.

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