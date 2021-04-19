Bir taraftar Nâzım Hikmet’i Nazım Sangare sandı, Fazıl Say Fenerbahçe taraftarına 'ödev' verdi: Yaşamaya dair şiirinin 3 kıtasını ezberlemeyen Twitter'dan yazmayacak
19 Nisan 2021 12:20
14
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe’nin Başakşehir ile karşılaştığı maç sırasında sosyal medya mecrası Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu
24
Say’ın “Nâzım Hikmet”e gönderme yaptığı bir tweet’i taraftar Nazım Sangare olarak anladı ve “Nazım kötü mü oynadı” diye sordu.
34
. Fazıl Say bunun üzerine Fenerbahçeli taraftarlara “ödev” verdi ve “Haftaya ’Yaşamaya dair’ şiirinin ilk 3 kıtasını ezberlemeyen Twitter’dan yazmayacak” dedi.
44
Ayrıca hesabından iddaa kuponu paylaşan Fazıl Say'a bir kullanıcıdan tepki geldi. Say'ın paylaşımının altına yazan kişi "Abi seni takip ediyorum sanattan falan haberimiz olsun diye sen gidip kupon paylaşıyorsun" dedi.