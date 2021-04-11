Bir tarafta kar, bir tarafta deniz keyfi

Türkiye, Nisan ayında iki mevsimi birden yaşıyor. Bir tarafta kar keyfi sürerken, bir tarafta yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkarıyor.
11 Nisan 2021 14:37
18
Nisan ayında ülkenin doğusunda ve kuzeyinde kar keyfi, batısında ve güneyinde deniz keyfi sürüyor.
28
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde ilbaharda da kayak yapılıyor. 56 saatlik sokağa çıkama kısıtlamasında Palandöken'e giden kayakseverler, gün boyu kaymanın keyfini çıkardı.
38
Rize Meşeköy'de 7'den 77'ye birçok kişi, yörede 'petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayak yapıyor. Dik yamaçlarda saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşan tahtalarla kayan köylüler, kısıtlama günlerinde gelen bahar mevsiminde hala karla kaplı doğal pistlerde kayak heyecanı yaşıyor.
48
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşurken, yabancı turistler karın keyfini çıkarttı.
58
Türkiye’nin çeşitli bölgeleri kar yağışı altındayken, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Fethiye Ölüdeniz'de yerli ve yabancı turistler 13 derece olan hava sıcaklığına aldırış etmeden denize girdi.
68
Antalya'da da güneşi gören kısıtlamadan muaf turistler sahilde güneşlendi. Güzel havanın tadını çıkardı
78
Antalya’nın Alanya ilçesinde yerli yabancı birçok turist güzel havayı fırsat bilerek plajlara gitti. 2 gün süren yağışlı havanın ardından hava sıcaklığının yükseldiği ilçede plajlar doldu.
88
Muğla'nın Marmaris ilçesinde saatteki hızı 35 kilometreyi bulan rüzgarı fırsat bilen sörf tutkunları sahile akın etti. Kendilerini dev dalgalara bırakan sörf tutkunları, sahilde görsel şölen sundu.