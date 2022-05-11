Bir dönem cip hediye etmişti; Demet Akalın'dan Ersay Üner'e 'nankör' göndermesi
11 Mayıs 2022 12:46
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Demet Akalın, eleştirdiği Aleyna Tilki'ye destek vermesinin ardından dostu Ersay Üner ile karşı karşıya geldi. Akalın, bir dönem 2011 model cip hediye ettiği Üner'e, "Nankör" göndermesinde bulundu.
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Akalın, Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamasında çalan “Kulüp” şarkısının FIFA’nın resmi sitesinde gösterilmesinin ardından yeni bir paylaşım yaptı.
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Akalın, "Adamlar beni dünya starı yapacak. Aleyna hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA’dayım. Neymiş, önemli olan don değil, şarkıymış!" diyerek, Tilki'ye gönderme yapmıştı.
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Demet Akalın'ın bu gönderisinin ardından söz yazarı Ersay Üner’den genç şarkıcıya destek geldi. Üner, Instagram hesabından, "Edis ve Aleyna... Hayalleri peşinde zaman ve emek harcıyorlar. Eleştiri tabii ki olacak ama üslup ve saygı önemli." mesajını yayınladı.
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Akalın, Ersay Üner'in eleştirisinden sonra daha önce ünlü isme aldığı otomobilin fotoğrafını paylaşarak, "Bazısının kapısına çektik ama sonunda düşman oldu. Nankörlük mü, yok canım..." dedi.