Binlerce kadın 'erkek şiddetine' karşı yürüdü: Bu haliniz çekilmiyordu, OHAL'iniz hiç çekilmiyor!
26 Kasım 2016 01:41
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Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü nedeniyle Taksim Tünel'de buluştu.
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Binlerce kadın rengarenk dövizleri ile Taksim Tünel'den Galatasaray Lisesi Önüne kadar yürüdü.
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AKP'nin Meclis'e getirdiği cinsel istismar yasa tasarısının geçmesine izin vermeyeceklerini belirten kadınlar, "Hayatlarımız için erkek devlet şiddetine karşı HER HAL'de direniyoruz" yazılı pankartı açtı.
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HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, HDK Eşsözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu, SKM Genel Sözcüsü Fadime Çelebi, Feministler, Yeryüzü Kadınları, Halkevci Kadınlar, LGBTİ'ler, Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi, Özgür Genç Kadın da eyleme katılanlar arasında yer aldı.
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Transfobi ve homofobiye de tepki gösteren kadınlar, Kadınlar, "Kadınların direnişi Saray'ı mühürleyecek", "Öldüren sevgi istemiyoruz", "Jin, jiyan, azadi", "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" dövizlerini taşıyarak, sloganlar attı.
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Tutuklu kadın siyasetçilerin, yazarların, akademisyenlerin isminin de okunduğu yürüyüşte, kadınlar hep bir ağızdan "Burada" diye yanıt verdi.
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OHAL kapsamında kadın derneklerinin kapatılmasına tepki gösteren kadınlar, OHAL'e rağmen sokakları terk etmeyeceklerini belirtiyor.
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"Sokakları terk etmiyoruz", "Geceleri de sokakları da istiyoruz" sloganlarıyla yürüyor.