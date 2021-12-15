Ucuz zincir market zincirlerinden A101, BİM’in ardından Ülker Grubu şirketi Şok Market de pek çok ürüne zam yaptı.
15 Aralık 2021 18:05
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BİM, A101’in ardından Şok da ürünlerine zam yaptı
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Türk Lirası'nın döviz karşısında yaşadığı tarihi değer kaybının ardından marketlerde y üst üste zam haberleri geliyor.
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Market zincirleri hemen hemen tüm ürünlere zam yaparken, piyasaya göre daha uygun fiyatlı ürün satmasıyla bilinen marketlere rağbet artmıştı. Geçtiğimiz hafta BİM ve A101’in 112 ürüne yaptığı büyük zamların ardından bu defa da Şok market zincir pek çok ürününe zam yaptı.
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Sol'da yer alan habere göre, bulaşık deterjanı 7,90 TL iken 13,90 TL'ye yükseldi.
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Yüzde 18 KDV alınan ve 22,46 TL olan kadın pedinin fiyatı 35,95 TL olarak güncellendi.