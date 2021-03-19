Billie Eilish'ın yeni imaj paylaşımı Instagram rekoru kırdı
İmaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatan dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish'ın son halini takipçileriyle paylaştığı fotoğrafı, 6 dakikada 1 milyon beğeni alarak Instagram rekoru kırdı
19 Mart 2021 09:46
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Yeşil-siyah saçlarıyla tanınan Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, imajını değiştirerek sarışın oldu.
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Sarışın olan 19 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak Instagram rekoru kırdı. Eilish, 6 dakikada 1 milyon beğeni aldı.
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Eilish'in paylaşımı kısa süre içinde ise milyonlarca beğeni aldı.
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Daha önce de bu rekoru Selena Gomez, 2018 yılında yayınladığı 26. yaş fotoğrafı ile kırmıştı. Gomez'in paylaşımı 13 dakikada 1 milyon beğeniye ulaşmıştı.
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