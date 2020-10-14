Billie Eilish: Dansı bırakmak beni depresyona sürükledi | Grammy'de dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen, James Bond filminin müziğine imza atan en genç şarkıcı olan Billie Eilish 13 yaşındayken dansı bırakmak zorunda kaldığı için depresyona sürüklendiğini söyledi.
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Somag News'un haberine göre Eilish kısa süre önce verdiği röportajda kendisini depresyona sürükleyen olayın yaklaşık 5 yıl önce gerçekleştiğini söyledi.
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Şarkıcı 13 yaşındayken dans etmeyi bırakmak zorunda kalmasının kendisini depresyona sürüklediğini belirtti.
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Eilish, "Sanırım depresyon hip hop sınıfında kalça kıkırdağımı kırmamın ardından dansı bırakmak zorunda kalmam ile başladı. Beni boşluğa gönderdi. Kendime zarar verme aşamasından geçtim. İşin özü acıyı hak ettiğimi hissetmemdi" dedi.
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Sakatlığının ardından sonraki birkaç yılın kendisi için karanlık geçtiğini söyleyen Eilish o dönem yalnız kalmaktan korktuğunu belirtti.
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18 yaşındaki şarkıcı "Arkadaşım, 'Eve gidiyorum, görüşürüz’'dediğinde mideme bıçak saplanmış gibi hissediyordum. Yalnız kaldığımda kendime güvenmiyordum" diye konuştu.
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Terapi seansların işe yaradığını söyleyen genç şarkıcı "Hiçbir yerde ağlayamıyorum. Bağırıp deliye dönemiyorum. Çalışmam gerek" ifadesini kullandı.