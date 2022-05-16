Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Sunuculuğunu Sean 'Diddy' Combs'un üstlendiği 2022 Billboard Müzik Ödülleri, Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecenin yıldızı, 7 ödüle layık görülen genç şarkıcı Olivia Rodrigo oldu.
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Florence Welch, Travis Barker, Becky G gibi isimlerin performans sergilediği ödül töreninde, genç yıldız Olivia Rodrigo 7 ödül kucakladı.
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Kanye West 6 ödül, Drake ve Justin Bieber 5'er ödül, Taylor Swift ise 4 ödül kazandı. İşte 2022 Billboard Müzik Ödülleri'ni kazananlar...