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Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

16 Mayıs 2022 13:20

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Sunuculuğunu Sean 'Diddy' Combs'un üstlendiği 2022 Billboard Müzik Ödülleri, Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecenin yıldızı, 7 ödüle layık görülen genç şarkıcı Olivia Rodrigo oldu.

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Florence Welch, Travis Barker, Becky G gibi isimlerin performans sergilediği ödül töreninde, genç yıldız Olivia Rodrigo 7 ödül kucakladı.

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Kanye West 6 ödül, Drake ve Justin Bieber 5'er ödül, Taylor Swift ise 4 ödül kazandı. İşte 2022 Billboard Müzik Ödülleri'ni kazananlar...

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EN İYİ ŞARKICI Drake

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EN İYİ YENİ ŞARKICI Olivia Rodrigo

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EN İYİ GRUP/İKİLİ BTS

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EN İYİ R&B ŞARKICISI Doja Cat

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EN İYİ RAP ŞARKICISI Drake

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EN İYİ COUNTRY ŞARKICISI Taylor Swift

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EN İYİ LATİN ŞARKICI Bad Bunny

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EN İYİ ROCK ŞARKICISI Glass Animals

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EN İYİ SOUNDTRACK Encanto

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