Biden'ın galibiyet haberini alan Trump, golf tesisinden Beyaz Saray'a gergin bir havada döndü
Donald Trump, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçiminin sonucunda Joe Biden'ın ABD'nin 46'ıncı başkanı olacağını Virginia'da bir golf tesisinde öğrendi. Trump'ın Biden'ın zaferini duyduktan sonra çekilen kareleri basına yansıdı.
08 Kasım 2020 10:25
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Donald Trump, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçiminin sonucunda Joe Biden'ın ABD'nin 46'ıncı başkanı olacağını Virginia'da bir golf tesisinde öğrendi.
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Trump, haberi aldıktan sonra tesisten ayrılarak Beyaz Saray'a gitti.
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Golf sonrası, 20 Ocak'ta kesin olarak ayrılmak zorunda kalacağı Beyaz Saray'a karayoluyla dönen Trump, aracında ciddi bir şekilde telefonda biriyle konuşurken görüldü.
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Trump'ın burada kameralara selam vermemesi ve morali bozuk tavırları da dikkat çekti.
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Beyaz Saray'a geri döndüğü saatlerde ise Trump öfkeli bir tweet ile haksız bir şekilde zaferin kendisinden çalındığını ve seçimin bitmediğini iddia etti.
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ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre Biden'ın kazanmasının ardından Trump, resmi olarak 20 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrılacak.